Senterpartiet sine to ansikt i regjering og opposisjon

Eg har vore på Stortinget i 8 år og sett SP på nært hald både i regjering og i opposisjon. Det har vore ei dramatisk endring. I dei raudgrøne regjeringane sat dei stort sett handlingslamma og passive når det var snakk om lokalt sjølvstyre, grunneigarrettar og rovvilt. I tillegg var dei ansvarlige gjennom sine statsrådar for eit av dei grovast løftebrota til ei heil næring då dei held småkraftnæringa for narr i 8 år. Dei siste fire åra har det handla meste om å spele på følelsar styrke seg i valet 11. september.

Eg sat i energi- og miljøkomiteen i mine første 4 år på tinget under raudgrønt styre, og det var svært skuffande å sjå kor lite SP engasjerte seg i viktige distriktssaker. Vi jobba lenge for å styrke grunneigarane sine interesser i verneområde. Mellom anna i Trøndelagsfylka der grunneigarane i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ønska å vere representerte i nasjonalparkstyre. SP sat ikkje berre passive, men dei meinte i tillegg at ein ikkje kunne gje grunneigarane særrettar framføre andre interesseorganisasjonar. Vår regjering oppretta ei prøveorning med grunneigarrepresentasjon i 3 nasjonalparkstyre og no har også grunneigarane i Skarvan og Roltdalen kome med i denne ordninga. Høgre ønskjer å legge til rette for at dette blir ei fast ordning i nasjonalparkstyra.

Eg var rovviltpolitisk talsmann for Høgre i den same perioden. Vi hadde store utfordringar då som no både med jerv i Sogn og Fjordane og ulv både innanfor og utanfor ulvesona. Senterpartiet sat passive

både i her i fylket og i ulvefylka. Det var ekstra merkelig å oppleve kor lite Trygve Slagsvold Vedum frå ulvefylket Hedmark engasjerte seg i det som føregjekk i den raudgrøne regjeringa.

Høgre/FrP regjeringa har gjort mykje for å betre situasjonen for beitenæringa i vårt fylke som i fleire år hadde store tap til jerv. Ein har brukt mykje ressursar på SNO som tek ut jerv om vinteren. Vår regjering har også fått på plass ei prøveordning i Sogn med bruk av lys på åte, kamaraovervaking og bruk av snøscooter til å få ut båsar og åte. I tillegg fekk vi flytta sekretariatet for rovviltnemnda i sone 1 frå Rogaland til fylkesmannsembetet i Sogn og Fjordane. Dei har god kompetanse og kjenner tilhøva i vårt fylke. Alt dette har skapt langt større tillit mellom beitenæringa og forvaltninga og det viktigast av alt. Tapstala har gått dramatisk ned i vårt fylke!

Senterpartiet har alltid hevda at dei er eit distriktsparti. Under dei raudgrøne regjeringane beviste dei det motsette. SP sine statsrådar var ansvarlige for det grove løftebrot til Småkraftnæringa som var blitt lova grøne sertifikat av eit samla Storting i 2004. SP vart sterkt pressa av heile småkraftnæringa i begge dei raudgrøne regjeringane og kom med nye lovnader. Statssekretæren frå SP i olje og energidepartementet svara ein fortvila partifelle i 2008 mellom anna” Gode partikollega. Du kan ta det helt med ro. Det som er sagt frå tidligere statsråder og i stortingsmelding nr 11 om at anlegg som er sett i drift etter 1.1.2004 skal kunne kome inn i ordningen med grønne sertifikater dersom de elles tilfredstiller kravene står fast”…”Håper dette var oppklarende og at du kan kjenne deg trygg på at partiet ditt fortsatt er til å stole på”.

Dei borgarlege partia føreslo både i 2011 og i 2013 ta med desse småkraftverka i ordninga med grøne sertifikat og det var svært merkelig å oppleve å bli irettesette av dåverande olje og energiminister Ola Borten Moe og vår eigen Erling Sande i debatten i Stortinget i juni 2013 der særlig Borten Moe gjekk hardt til verks. Han kalla forslaget frå dei borgarlege partia tomt prat og valflesk av verste sort.

Dei borgargarlege partia hald sine lovnader og fekk på plass ordninga med grøne sertifikat til desse kraftverka allereie i 2015. Det betydde at om lag 240 småkraftverk og 5 større kraftverk kunne få grøne sertifikat. Av desse vart det om lag 40 småkraftverk og 3 større kraftverk frå vårt fylke. For mange av småkraftverka betydde det at ein kunne unngå konkurs eller at ein måte selje kraftverket. I staden kunne dei få økonomisk utbytte av investeringane sine. Mange av desse er grunneigarar og bønder som har hatt stort pågangsmot og som fekk svi for SP sine løftebrot.

Dei siste 4 åra har Senterpartiet gått frå å vere passive tilskodarar i viktige distriktssaker i raudgrøne regjeringar til å drive systematisk populisme og politisk spel for å bli så store som mulig ved valet 11. september. Eg både håpar og trur at veljarane ser dette, og at ei ny raudgrøn regjering som truleg i tillegg må støtte seg på Miljøpartiet dei grøne og Raudt ikkje vil vere i stand til å vidareføre den positive og optimistiske utviklinga vi ser i dag. Det vil skape usikkerheit, vingling og reversering, og de er det siste landet vårt treng no.