Kven blir valvinnar?

Det veit vi sjølvsagt ikkje før ut på morgonsida 12. september, men allereie no kan ein til ein viss grad sjå konturane av eit valresultat på grunnlag av meiningsmålingane som kjem tett som hagl i desse dagar. Men er meinigsmålingane å stole på? Uansett er dei kjekke å ha, for utan dei hadde det blitt endå mindre fres i valkampen og endå meir lause spekulasjonar fram mot valet.

29. august publiserte InFact/VG ei meiningsmåling for Sogn og fjordane som i tendens langt på veg var i samsvar med målingane for heile landet. Senterpartiet gjorde eit kraftig byks i forhold til stortingsvalet for 4 år sidan, og ligg på godt over 30%, medan Arbeidarpartiet hadde ein markert tilbakegang, og ligg på denne målinga langt etter Sp i oppslutning. Høgre som for eit par dagar sidan på NRK-målinga var landets største parti, kan ikkje registrere same medvind her i fylket. Faktisk ligg dei på InFact/VG-målinga nesten fem prosentpoeng under valresultatet frå 2015. medan «Erna er stjerna» på riksplanet, har ikkje Frida Melvær så langt fått stjernestatus i vårt fylke.

Sosialistisk Venstreparti kan derimot notere seg ein markert framgang, og Miljøpartiet Dei Grøne ein viss framgang. Elles er tala i målinga dyster lesing for både Venstre, Kristeleg Folkeparti og Framstegspartiet, som alle har betydeleg tilbakegang, mest FRP, som likevel er litt større enn dei to andre. Raudt har auka litt, men får berre støtte frå eit par prosent av veljarane i fylket.

Er det valkamp i fylket vårt? Ein kan som veljar lure på det for det går nokså stilt føre seg. Sjølvsagt har ein dei tradisjonelle utspørjingane og debattane i media, men det er færre veljarar enn før som heng med, og endå færre som blir noko klokare. Det blir mykje ein konkurranse om kven av kandidatane som er best drilla av partiet sine medierådgjevarar og kven som vinn debattar. Det blir trilla meir terningar enn i ludo. Veljarane misser noko av interessa for valet av slikt.

Av konkrete vallovnader har vi i Nordfjord merka oss KrF sin lovnad om å byggje bru Lote – Anda, men har eit KrF i kraftig motvind musklar til å byggje bru?

Det ser for øvrig ut til at dei rikspolitiske kanonene ikkje prioriterer besøk i vårt fylke så høgt. Rett nok har det vore eit par snarvisittar, nærast eit goddag-og-farvelbesøk, kjapt inn og kjapt ut att. Eigentleg er valet i fylket ganske interessant, og meir ope enn for fire år sidan. Berre politiske megajordskjelv kan hindre SPs Navarsete i å bli førstekandidat, og Aps Heggø å bli andrekandidat på tinget.

Kvar går så dei to siste plassane? InFact-målinga viser heilt tett løp mellom SP og H om tredjeplassen, med SP ei aning foran. Her blir det kamp på kniven like til målstreken. Fjerde- og sisteplassen er utjamningsmandat, og her er det mange parti som konkurrerer. Det blir litt som ingen veit kvar haren hoppar. Ein føresetnaden er at partia når sperregrensa på 4%. Både V, FRP, SV, MDG og eventuelt H, kan ta sistemandatet frå fylket.

Valkampen lokalt kan påverke valkampen på riksplanet, men påverknaden andre vegen er nok sterkare. Her i fylket er det denne gongen ikkje strid i store saker. Sjukehuskampen er lagt død og merkbar strid om vegtraséar er det heller ikkje. Derimot er det ein del motstand mot regjeringa sin reformiver i til dømes politireforma og regionreformareforma, som mange oppfattar som unødvendig og skadeleg sentralisering.

På denne motstanden kan SP nærast håve inn stemmer over heile landet, medan AP og H, som på desse saksfelta står for mykje av det same, blir hardt straffa her i fylket. For å dempe sentraliseringsmotstanden har så regjeringa bestemt å flytte eit motvillig Fredskorps til Førde.

Valvinden som gjev H medvind på riksplanet, gjev høgrekandidaten i fylket motvind. Medvinden som SP har, har nærast auka til storm her i fylket. Motvinden AP strir med på riksplanet, er den same her i fylket. AP har ikkje treft med valkampsaker, har ført ein flau valkamp og har ikkje folk på listene som maktar å skape engasjement. AP samlar ikkje folket som før. Det bruser ikkje i blodet til veljarane når Ap driv valkamp. Det raknar til og med i Årdal, AP-bastion og utstillingsauge for Partiet lenge.

Derimot struttar Erna Solberg av sjølvtillit, og er den norske politikaren som begeistrar veljarane mest nett no. At mange veljarar er reformtrøtte ser ikkje ut til å minske oppslutninga om statsministeren. «Erna er stjerna»-strategien har vore ein megasuksess så langt.

Stortingsval er og regjeringsval. Noverande regjering kan få fleirtal og fornya tillit, eller Jonas Gahr Støre kan tape valet og likevel bli statsminister dersom SP og SV gjer eit godt val, noko som vel kan skje. Som i alle val er ingenting avgjort før siste stemme er talt opp. 2017-valet kan faktisk bli like spennande som valet i 1977, då nokre SV-stemmer i Nordland vart forlagde, men som blei funne og berga AP-regjeringa. Eller i 1969 der vi om kvelden valdagen gjekk til sengs med Bratteli som statsminister og vakna opp med Borten.

I Sogn og Fjordane har vi eit kjempesterkt SP med sjanse til å få halvparten av stortingsplassane frå fylket, eit Ap som hadde håpa på to og får ein og total usikkerheit om sisteplassen.

Meiningsmålingane kan bomme fullstendig, veljarane er meir «trulause» enn før, mange sit på gjerdet og mange let vere å stemme. Men når valdagen er over, veit vi – godt val!