I helga utvikla det seg ein debatt på sosiale media om den nye cruisekaia på Nordfjordeid, og nokre kommentarar kan vel kallast skadefro i høve at ikkje eit einaste cruiseskip har lagt til kai på den nye seawalken. Tidlegare saker i Fjordabladet og anna presse vert karakterisert som «fake news».

Folk må gjerne ha ulike meiningar om cruiseskip på Eid eller ikkje. Det som ikkje er greitt er at kommentarane hardnar til, og at vaksne mannfolk får seg til å kalla andre for «suregris» og anna når det vert kommentert at nokre frydar seg.

Er det rart det finnast mobbing i dag? Ein snakkar om kor gale tonen barn og unge har på sosiale media. Men dei har lært det frå ein stad. Vaksne er ikkje noviser i språkbruken, og barn og unge får med seg mykje i media.

Synes vi verkeleg det er greitt å kalla kvarandre ting, og ha ein slik tone mot kvarandre? Og kva signal gir vi vaksne om kva som er greitt.

Vi trur fleire nettroll som føler seg trygge bak pc-skjermen sin, og som føler dette er ein arena dei meistrar, burde tenkje seg om både ein og ti gongar før dei i det heile vurderer om dei skal kommentere noko på sosiale media eller ei.

Det ser også ut til at politikarane er fanga inn i ein boble med mykje skitkasting. Vi ser det også i denne valkampen her til lands, slik vi kjenner det frå den amerikanske måten å drive valkamp. Men det bør ringe nokre bjøller om ringeeffekten. Vi trur folk blir lei, og er redd dette gjer at folk mister interessa for politikk.

Politikarane bør heller vere flinke til å framsnakke seg sjølv og sitt parti, enn å berre henge ut andre politikarar sin politikk. Vi er redd for at stadig hakking på andre sin politikk også gjer det vanskelegare å få opp valdeltakinga. Det gjer det heller ikkje enklare å få ungdommen interessert.