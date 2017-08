Korleis møter kommunane eldrebølga på bustadområdet?

Dersom vi ser på kommunane Eid, Stryn, Gloppen og Vågsøy så aukar tal eldre over 80 år i same rekkefølgje 55%, 47%, 39% og 26% fram mot år 2030.

Mange av dei eldre bur i einebustad. Fram mot år 2030 vil dei fleste framleis bu i dagens bustad, og dei fleste av bustadane er ikkje tilrettelagt for dei med nedsett funksjonsevne. Ein institusjonsplass kostar gjerne rundt 1 mill. kroner i året. Sjølv om ein bygger fleire sjukeheimar og omsorgsbustadar, vil dette utfordre tilbodet av tenester til dei eldste.

Sjå føre deg Lars, han er 81 år og bur aleine i huset frå 60- talet. Huset er godt vedlikehalde, utan større bygningsmessige endringar. Første etasje har gang, stove og kjøkken og eit lite toalett. I andre etasje er det bad med wc og to soverom. Kjellaren har vaskerom og bod. Det er tre trinn frå terrenget til inngangsdøra.

Lars har vore aleine dei siste åra, og helsa er begynt å skrante. Det har særleg gått ut over beina og synet. Det har blitt vanskeleg å bevege seg rundt i huset og kome seg ut. Han klarer knapt å gå i trapper. Lars har tre born som alle er i jobb og bur meir enn 60 km unna. Ergoterapeuten i kommunen har vore på synfaring og spurt om han har høve til å bygge om huset for å få det meir praktisk. Lars klarer ikkje å sjå føre seg dette, verken praktisk eller økonomisk, - sjølv om terapeuten har sagt at det finnast tilskotsordningar både hos NAV Hjelpemiddelsentral og Husbanken. Borna vil ikkje at han skal bruke pengar på huset. Terapeuten har difor føreslege å søkje NAV Hjelpemiddelsentral om tekniske hjelpemiddel.

Etter søknad blir det installert rampe utandørs og trappeheis inne mellom første og andre etasje. Han får også toalettforhøgar og rullator. Av og til stoppar trappeheisen, og om vinteren er det vanskeleg å halde rampen fri for snø og is. Når hjelpemiddelet ikkje fungerer må han ringe kommunen etter hjelp. Han ser dårleg, og ofte har han ikkje fått med seg kva som er problemet på grunn av bagatellar. Det tar ofte litt tid før han får hjelp, og dei gangane det også må bestillast reservedelar, kan det ta ekstra lang tid før problemet blir løyst. Det største problemet oppstår når heisen ikkje verkar som den skal. Då må han gjerne sove i stova, og får ikkje nytta badet og wc i andre etasje. Toalettet i første etasje er trongt og vanskeleg å nytte. I ventetida treng han ofte besøk av heimesjukepleia, og han føler seg meir og meir avhengig av hjelp og er utrygg for at det skal skje nye slike hendingar. Han oppleve at han er til bry, og eigentleg burde klart seg meir sjølv. Han står på venteliste på omsorgsbustad i kommunen og håpar å få eit tilbod der.

Kunne denne historia vore annleis?

Vi kan gå tilbake til då ergoterapeuten kom på besøk. Ergoterapeuten ser at situasjonen til Lars er krevjande, men også at det er mogeleg å tilrettelegge bustaden. Heldigvis har ho gode kollegaer i kommunen å spørje om råd. Det er etablert eit bustadteam i kommunen som kan kome saman ved behov. Dette er eit effektivt tverrfagleg team, som i tillegg til ergoterapeuten består av ein bygningsingeniør, ein frå planavdelinga og ein økonomirådgjevar.

Terapeuten fortel om teamet til Lars, og seier at ho gjerne vil snakke med dei før dei blir samde om vegen vidare. Lars gjev samtykke til dette, og allereie veka etter er dei på besøk. Ingeniøren ser raskt at det er mogeleg å få alle viktige funksjonar samla på eit plan, kanskje med eit lite tilbygg. Planavdelinga kan slå fast at det er ingen hindringar i reguleringsplanen.

Lars samtykker i at det utarbeidast eit forslag til løysing med ein finansieringsplan. Det avtalast eit nytt møte for gjennomgang av forslaget. Lars ønskjer at eitt eller fleire av borna deltek.

I eit nytt møte blir det lagt fram teikningar og finansieringsplan. Mogelege tilskot frå Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral inngår i planen. Det er også gjort vurdering av verdistigning på bustaden etter ombygging. Det siste blir avgjerande for at borna kan gje tilslutning til planane og tilrår å setje i gang med tiltaka. Dei har blitt samde om at Lars kan bu hos dei etter tur i byggeperioden.

Tre månader seinare flyttar Lars tilbake til huset sitt. Ute er terrenget heva rundt inngangspartiet slik at det no er trinnfri tilkomst til huset. Inne har han fått kombinert vaskerom, bad og wc i første etasje. Trappeheisen vart det ikkje noko av, så hallen med trappeoppgangen er like fin som før. NAV Hjelpemiddelsentral gav også råd om å fjerne tersklar så langt det var mogeleg, og å male heile første etasjen i lyse fargar. Det vart også gjeve råd om belysning for å redusere ulempene med svekka syn. Lars valde å følgje desse råda for eiga rekning.

Resultatet vart at heimesjukepleia ikkje treng å kome på besøk, teknikar frå kommune eller NAV Hjelpemiddelsentral har ikkje lenger utstyr som skal reparerast eller følgjast opp. Lars er blitt meir sosial når det nå er blitt lettare for han å kome seg ut, og borna syns det er trivelegare å kome på besøk når heimen no er blitt lysare og har fått nytt innbydande bad. Lars er glad for å kunne bu heime og klare seg sjølv og har lite behov for tenester frå kommunen.

NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane er eit ressurs- og kompetansesenter og bistår kommunane i vårt fylke. Saman med Husbanken sine virkemiddel kan vi bidra til at "trykket" på kommunen sine ressursar til heimetenester, heimesjukepleie og hjelpemiddelteknikar blir redusert, og kommunen vil få tilgang til fleire tilpassa bustadar i framtida. Det å utsette behov for omsorgsbustad eller sjukeheim er ein stor gevinst for kommunen. Og til slutt: den enkelte kan få betre mogelegheit til å vere sjølvhjelpt og til å leve eit sjølvstendig liv.