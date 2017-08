Fire nye år med Erna

Vi har sørget for flere ansatte innenfor skolehelse og på helsestasjonene. Gjennom lærerløftet styrker vi kompetansen for lærerne, og elevene lærer mer. Vi har fått ned fraværet i den videregående skolen og 40 % flere elever på landsbasis gjennomfører opplæringen slik at de kan fortsette på videre utdanning eller gå ut i arbeidslivet. Å stille krav er å bry seg! Høyre vil åpne for mer fleksible yrkesfagløp for å gi flere veier til fagbrev – både for elever i skolen og for voksne som ikke har fullført.

Selv om oljeinntektene har gått kraftig ned i de siste årene går norsk næringsliv så det suser, og det har det aldri vært satset så mye på veibygging som nå. Regjeringen har tatt igjen mye at det enorme veg-etterslepet som de rødgrønne etterlot seg, og vi har bygget rekordmange nye veier over hele landet. Målet er nå gul midtstripe på E39 gjennom hele fylket, ikke stykkevis og delt som det har vært frem til nå. Vi jobber for rassikring og fergeavløsning. Bedre vei betyr enormt mye for å opprettholde bosettingen i fylket vårt, og å trygge eksisterende - og skape nye arbeidsplasser slik at folk også kan arbeide her fremover.

Regjeringens skattekutt på 20 milliarder kroner har gitt 65 milliarder kroner mer i statskassen og til oss innbyggere. Så selv om Høyre har satt ned inntekts – og formueskatten i denne perioden har det vært veldig god skattevekst i de fleste kommunene i fylket vårt. Det betyr mer penger til samfunnsutvikling, opplæring og helse - og omsorg i kommunene, som igjen er viktig for å styrke primærhelsetjenesten.

For Høyre er pasienten det viktigste i helsetjenesten, ikke systemet. Det er 80 000 færre personer i helsekø nå enn for fire år siden. I 2015 innførte Bent Høie «pakkeforløp for kreft» som gir kreftpasienter rasker vei til diagnose og behandling. I august i år innførte vi «pakkeforløp hjem for kreftpasienter» fordi vi ønsker at flere hundre tusen pasienter skal få enda bedre behandling og oppfølging enn i dag.

Høyre vil fortsatt gi deg som pasient mulighet til fritt behandlingsvalg. Det betyr raskere behandling for barn og voksne, og de man er glad i, slik at de kommer raskere hjem og til sitt daglige virke på skole eller arbeid.

Økt verdiskaping er viktig i hele landet. Derfor går Høyre til valg på å skaffe flere arbeidsplasser. Høyre ønsker å bremse den store utflyttingen fra Sogn og Fjordane og sentraliseringen som har pågått i de siste 50 årene. Vi må gjøre oss mer attraktiv og å legge til rette for å holde på ressurser som verdifull arbeidskraft og få ungdommene våre til å komme tilbake til «redet» etter endt utdanning. For å opprettholde - og videreutvikle arbeidsplasser og gode fagmiljø er nøkkelordet verdiskaping og tilflytting. Ett steg i riktig retning er å fjerne formuesskatten som små og store bedrifter betaler på maskin – og utstyrsparken. Da får bedriftene frigjort kapital til å investere i nye viktige arbeidsplasser - noe Høyre ikke kan si nei til.