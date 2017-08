Nordfjordingar bør stemme Ap

Vi Nordfjordingane bør stemme ut frå kva politikk som tener oss best, og ikkje stemme etter kva namn som toppar lista. Etter mitt syn har AP den beste heilskaplege politikken for distriktet vårt og for landet vårt.

Arbeid, Helse, Klima, Kunnskap, Velferd, Fordelingspolitikk og Samferdsle er viktige moment å ta med når du skal velje parti. Kort sagt, alle skal med.

Eid AP har vore pådrivar for mange saker som også årsmøte i S&FJ AP har støtta. Lik nettleige, ferjeavløysings midlar i 40 år, sterke og levande distrikt, ein landbrukspolitikk for heile landet, samferdsle mm. Det er dette som er politikk folkens. No er alle desse sakene, og mange andre gode saker forankra i Arbeiderpartiet sitt handlingsprogram. Skal vi få fullføre arbeidet, må det ny regjering til.

I ein artikkel i Fjordenes Tidende 15. august skriv Idar Flo at Nordfjordingar bør stemme Venstre fordi Nordfjord står i fare for å ikkje bli representert på Stortinget. I denne perioden har vi hatt to frå Nordfjord på tinget. Synest de det har hjelpt noko?

Ein ting er sikkert er at ei stemme til Venstre, er ei stemme til fortsatt blåblå regjering. Sveinung er ein flink og likande fyr, men politikken til Venstre som han er nøydt til å forfekte, er ikkje bra for alle i dette landet, arbeidslivspolitikken spesielt.

Venstre er i dag, med Trine Skei Grande i spissen, det mest arbeidarfiendtlege partiet på Stortinget, derfor håpar eg vi slepp Venstre sin politikk. Når vi i tillegg veit at Høgre og FrP vil rasere mange av velferdsgodane våre, burde valet vere enkelt. Stem for ei ny regjering, og stem gjerne Arbeiderpartiet.