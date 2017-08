Difor bør vi avgrense kommersielle velferdsaktørar

Kommersielle velferdsfirma veks sterkt. I løpet av få år har ein handfull multinasjonale konsern overtatt store deler av marknaden innafor barnevern og pleie- og omsorg. Fellesorganisasjonen (FO) er svært bekymra for denne utviklinga. Vi vil ikkje at ein stadig større del av helse- og sosialtenestane skal bli sett ut på tilbod til kommersielle firma. Vi vil styrke kommunen si eiga rolle i desse tenestene.

Gir ikkje billegare tenester

Det vert påstått at konkurranseutsetting gir billigare tenester. Men det finnes ikkje noko forskingsmessig belegg for ein slik påstand. Tvert imot er det mykje som tyder på det motsette; at konkurranseutsetting blir dyrare for kommunen.

Det vert sagt at konkurranseutsetting fører til meir mangfald og betre kvalitet. Det er det heller ikkje belegg for. Det finnes både gode og dårlige private tilbod, akkurat som det finnes gode og dårlege kommunale tilbod.

Fire grunner til å avgrense kommersielle aktørar

Vi i FO meiner det er gode grunner til at kommunane bør utføre tenestene sjølv, med eigne tilsette. Her er fire argumenter for å avgrense kommersielle velferdsaktørar:

1. Vi må bygge opp sjølvstendig kompetanse i kommunane. Dette bør skjer i et opent fagfelt, ikkje i eit klima kor arbeidsmetodar er forretningshemmelegheiter, og innkjøpt kompetanse som forsvinn når oppdraget er over.

2. Tenestene vil styrkes av eit godt samarbeid mellom fagforeiningar og arbeidsgivar, kort avstand mellom tilsette og leiing, fungerande verneteneste og eit godt klima for varsling. Fagforeiningane står mykje svakare hos kommersielle tenestetilbydarar enn i det offentlege.

3. Verken tenestene eller samfunnet er tent med at lønns- og arbeidsforholda for de tilsette blir ein konkurransefaktor. Dette er helt openbart tilfelle i dagens anbodsregime. Nokre stader kjem dette til uttrykk gjennom betydelige lønnsforskjellar mellom private firma og kommunalt tilsette. Andre stader er det særleg synleg når det gjelder pensjons- og arbeidstidsordningar.

4. Vi trenger samspill med ideelle organisasjonar som kan vere eit verdifullt supplement til tenester i offentleg regi. Dagen sitt anbodsregime er i ferd med å presse ut dei ideelle aktørane, eller gjere de meir like de kommersielle.

FO meiner at skattepengane vi betaler til skule, helse, barnevern, barnehage og andre kommunale tenester skal nyttast på desse tenestene – ikkje bidra til privat rikdom og større forskjellar i samfunnet. Difor seier vi nei til anbodsutsetting av helse- og sosialtenester og vil ta tilbake allereie konkurranseutsette tenester i kommunal regi.

Ved Stortingsvalet 11. september kan du stemme på eit regjeringsalternativ som vil reversere privatiseringsprosessane. Det er både eit vegval og eit verdival. Det er det offentlege og ideelle aktørar som er best skikka til å ha ansvar for våre helse- og sosialtenester, ikkje kommersielle firma som først og fremst har som formål å tene pengar på kostnad av våre skattefinansierte velferdstenester. Det er gjennom politikken vi må stanse velferdsprofitørane.