Kommentar til kaianlegg for cruisebåter på Eid

Nå har vi fått en høyblokk midt i fjorden, så de tenker vel at de like godt kan gi helt faen? Og snart er ikke Eid kommune mer heller. Da skal politikerne jobbe med fiskeridrift, og bruke det samlede kommunebudsjettet på å reparere det dritdårlige veinettet der ute. På sikt vil det bare være halvparten igjen av dem. For meningen er å spare på utgiftene. Det gjøres på bemanningen. Dette var satirisk beskrivelse av virkeligheten. Eller var det virkeligheten? ;) På den annen side er det slik at de som først fusjonerer, og blir magneter på kommunene rundt, utmerket godt kan ende opp som sentrum i " fogderiet" Nordfjord. Til en by hører det med turistnæring. Men kommer disse til å handle særlig mye her? Overnattinger blir det vel ikke? Eller er det mulig å få til en splitting, og overnatting på tre steder? Brevandring /Briksdalsbreen-Alexandra Hotell, Oppstryn og skisenteret på Strynefjellet, samt rideturer med fjordhester på Eid på dagtid, og operaforestilling på kveldstid? Og alt i Nordfjord kommune? La oss se på våre egne erfaringer når det gjelder butikkene på Eid. Det var Gata. Så ble det Kala, og Sentrumsgården. Så kom Moengården, Lidl/ Rema 1000, nye Moengården, og nå Amfiet. Hele tiden har sentrum flyttet seg etter. Og når det gjelder vikingskipet og turistnæringen rundt dette; Er det noen som kunne tenke seg til å gå i land i Måløy, fordi det er vakkert der? Nei,- men det er det på Eid. Skal vi si nei, og la stryningene få ankomstene? Skal vi velge å velge oss vekk? Poenget er altså ikke om vi vil ha det, men om vi vil miste muligheten til å ha det. Eid er et vakkert sted, og med det arbeidet som er gjort med å omskape sentrum til et omtrent sammenhengene parkanlegg, er vi mer enn skikket til å imponere selv blaserte turister, når de går kveldstur gjennom Eidsgata. Og når de etter hvert står og ser opp på verdens største vikingskip? Det bodde en gang en konge her folkens.Er det ikke mulig å tenke stort, og samtidig pålegge skipene å underlegge seg null-utslipp innenfor ytre kystlinje for det privilegium å besøke oss? Du må tenke stort for å bli stor. Og med det tenker jeg på den framtidige byen Eid, sentrum i Nordfjord kommune. Plassert som Førde og Sogndal, midt i sine respektive fjorder. Så si hjertelig velkomne,- forutsatt at dere følger våre miljøkrav. Med kaia etablert, kommer det nok en kiving om å kvalifisere seg til å bli valgt til å få tinget plass her. Verdens største vikingsskip, vil nok være noe både cruiserederiene og turistene vil ønske å få med seg.:) Ingen amerikaner vil gå glipp av "Biggest Ever".Tror nok de vil gå med på selv skarpe restriksjoner for å kunne sette skipet og Eid opp på reiselista si. Hvis det virkelig er slik at de ikke har kapasitet til å ha tanker for spillvann, kan ikke vi bygge en pumpe/rensestasjon med kaia, og pålegge båtene å sende spillvannet deres gjennom denne stasjonen. En antatt miljøforurensning kan allerede med dette føre til arbeidsplasser og inntekter. Kommer mye an på måten å se ting på.