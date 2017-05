Til Fjordabladet

Det vert med dette vist til intervju med avdelingsleiar ved Hogatunet og kommunalsjefen for helse- og omsorgstenestene i Fjordabladet den 28.04.17. Det er behov for å presisere og utdjupe ein del av innhaldet i intervjua:

• Flytteprosessen ved Hogatunet har vore omfattande og krevjande, men den var godt førebudd i eit eige prosjekt, med t.d. grundig informasjon til pårørande. Pårørande har også stilt mykje opp for bebuarane både på flyttedagen og elles.

• I eit nytt bygg tek det tid å få alle tekniske og praktiske funksjonar på plass og å finne ut av tenlege samarbeidsarbeidsmåtar . Men dei tilsette har hatt ei omfattande opplæring, dei er røynde i arbeidet sitt, og dei har vore svært flinke til takle både den ordinære, daglege drifta og gjeremål som måtte handterast der og då.

• I endringsperioden ved Sjukeheimen/Hogatunet har tenestene vore forsvarlege, men ikkje ideelle. Tilsynslegen har som vanleg vore i avdelinga og vurdert pasientane medisinskfagleg. Tilsynslegen arbeider i lag med avdelingssjukepleiar og sjukepleiarar. Alle pasientane har også fått dekka sine grunnleggjande behov, men det har vore ei stor omstilling og hektiske kvardagar som sjølvsagt har stressa også pasientane. Men det var venta, og både pårørande, pasientar og ansvarlege for tenestene har hatt stor forståing for at ikkje alt har vore optimalt dei siste vekene.

• Både leiinga ved Hogatunet , kommunalsjef og rådmann har vore klar over at det truleg vart behov for ei styrking av grunnbemanninga, enten gjennom rokering av stillingar i sektoren eller oppretting av nye stillingar. Dette handla ikkje om ei dårleg planlegging, men at det var vanskeleg å dimensjonere eksakt behov. Politikarane er blitt orienterte om dette undervegs. Hogatunet er fast post i orienteringssaka i alle møte i Helse- og sosialutvalet.

• Administrasjonen har ei tid arbeidd med ein ny modell når det gjeld leiarstrukturen i helse- og omsorgstenestene i dei største avdelingane. Tenesteomfanget er omfattande, og det er behov for å styrkje leiarteamet. Det vert også arbeidd med å styrkje grunnbemanninga, både på kortare og lengre sikt. Hogatunet skal prioriterast i denne styrkingsprosessen. Det er 52 pasientar ved institusjonen, dei aller fleste har svært lavt funksjonsnivå og treng mykje assistanse og medisinsk hjelp. Og det er 60 fast tilsette, i tillegg har institusjonen vikarar, studentar, personar i språkpraksis og utprøving.

• Legetenesta er viktig i ein sjukeheim. Eid kommune ligg lavt i legeressursar pr pasient. I første omgang må tenesta styrkast ved at fleire legar deler på funksjonen, men målet er at det skal etablerast ei stilling i sjukeheimsmedisin, evt i kombinasjon med tilsynslegefunksjonen ved interkommunale Øyeblikkeleg hjelp-senger. Lovkravet om forsvarlege tenester er i stor grad avhengig av tilsynslegefunksjonen.

• Men den største utfordringa no er rekruttering - først og fremst av sjukepleiarar, men også helsefagarbeidarar. At det er vanskeleg å rekruttere fagfolk er ikkje spesielt for Eid kommune. Men akkurat i desse flytte- og endringsvekene er det fleire sjukepleiarar som har gått ut i fødselspermisjon, det er fleire sjukmeldingar, og det har vore svært vanskeleg å rekruttere korttidsvikarar. Dvs ei «opphoping» av fleire tilhøve. Dette er situasjonar som ingen rår over, eller som kan løysast i ei handvending. Det Eid kommune no gjer for å løyse dei akutte utfordringane, er å arbeide aktivt mot vikarbyrå, og organisasjonsavdelinga støttar Hogatunet i dette arbeidet. Noko personale frå Eid Eldretun er også flytta til Hogatunet førebels.

• Det vert arbeidd både strategisk og på kort sikt med rekruttering både lokalt, regionalt og på statleg nivå. Personalsjefnettverket i Nordfjord samordnar initiativ og følgjer opp dette arbeidet.

• Rekruttering av sjukepleiarar er tema i samhandlingsmøte med helseføretaket, og det vert no teke initiativ til å finne nye, spennande måtar å rekruttere - og byggje opp - sjukepleiarkompetansen på: t.d. felles utlysingar, trainee- og hospiteringsordningar for både yngre og nyutdanna sjukepleiarar, og andre sjukepleiarar som ønskjer variasjon.

• I januar kom det ei ny forskrift: Forskrift om leiing og kvalitet i helse- og omsorgstenestene.

§ 3.Ansvaret for styringssystem: Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med denne forskriften og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette.

Forskrifta presiserer ansvaret til øvste leiing i kommunen, som sjølvsagt tek dette ansvaret.

• Den 08.06.17 skal det vere nytt møte i Helse- og sosialutvalet, der bemanningssituasjonen ved Hogatunet vert lagt fram som eiga sak.