Om SeaWalk og cruisekai på Nordfjordeid

I mitt innlegg i Fjordingen 21.april har jeg kommet med noen betraktninger når det gjelder en ny forurensende cruisekai i Nordfjordeid. Eid kommune vil her i samarbeid med John Olav Lefdal anordne en landgang, kalt SeaWalk, for turister fra cruiseskip uten at det er truffet nødvendige tiltak for å beskytte lokalbefolkningen og omgivelsene for luftforurensingen og støy som cruiseskip medfører.

John Olav Lefdal har i Fjordingen 25.april imøtegått dette og hevder at jeg har fremsatt «faktiske feil» om at SeaWalk ikke kan tilkobles landstrøm og viser til at «Den dagen andre kaier får landstraum, får SeaWalk det også».

Jeg har i samtaler med Eid kommune og John Olav Lefdal vist til at alle elektriske anlegg i Norge krever godkjenning av norske myndigheter, bl.a. fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Slik dokumentasjon er ikke fremlagt. Har Eid kommune for øvrig innhentet informasjon fra Sogn og Fjordane Energiverk om mulighetene for strømforsyning på opptil 20 MW til kaia?

Både nasjonalt og internasjonalt arbeides det med å tilrettelegge eksisterende havner for landstrømtilkobling av skip. Et cruiseskip ved kai i 8 timer tilsvarer det årlige utslippet fra ca. 700 personbiler. Utslippet reduserer livskvaliteten til lokalbefolkningen og medfører at omgivelsene utsettes for sur nedbør. I Nordfjordeid vil f.eks. nærliggende lakseelv ha sett sine beste dager. Ved nordvestlig vind vil eksosen føres rett inn i luftinntaket til Nordfjord sykehus. Ved cruiseanløp er Nordfjordeid redusert til et utrivelig sted å være.

For øvrig vil jeg vise til at Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft 28.oktober i fjor fremla en rapport hvor det bl.a. nevnes at landstrømsatsingen bør videreføres, ikke minst fordi landstrømsatsingen legger til rette for videre utbredelse av ladbare hybridskip og fullelektriske skip. Innspillet fra den maritime næringen var klar: «Vi må for eksempel unngå situasjoner der cruisebåter legger seg i sentrum i byene uten landstrøm».

Jeg vil også vise til at «OFFENTLIGE ANSKAFFELSER SKAL VÆRE GRØNNE».

Det er oppsiktsvekkende at Eid kommune i samarbeid med John Olav Lefdal ignorer dette.