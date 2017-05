Ver gode førebilete!

Mobbing er ei alvorleg sak. Alle barn har rett til eit trygt og godt skulemiljø, og vi har nulltoleranse for mobbing. Likevel har Eid kommune og Nordfjordeid skule siste dagane vore i media sitt søkelys nettopp pga dette. Foreldre har stått fram og fortalt om at deira barn har opplevd mobbing utan at det har blitt teke på alvor. At barn og foreldre har opplevd å vere i ein slik situasjon i Eid er svært leit, og det er ein situasjon som påverkar, ikkje berre barna og foreldra, men sjølvsagt også lærarane ved skulen, rektor, leiinga i kommunen og heile eida-samfunnet i stor grad.

Det er no viktig at Eid kommune får avdekka kva som har skjedd i denne saka og kva tiltak som er sett i verk frå skulen si side , og utifrå det vurdere kva som eventuelt burde vore handtert annleis. På den måten kan både barn, foreldre, lærarar og leiing, både på skulenivå og på kommunenivå, vere trygge for at vi tek mobbing på største alvor i vår kommune og at vi har gode verkemiddel og verktøy som kan hjelpe oss i arbeidet mot mobbing i framtida.

Mobbing er dessverre ikkje berre eit fenomen blant barn i skulegarden. Mobbing er eit samfunnsproblem, og vi kan oppleve det over alt og i alle aldersgrupper. Gjennom bruken av sosiale media har både barn og vaksne fått ein arena der vi enkelt kan fremje meiningane våre til eit stort publikum. I dagane etter at denne saka vart publisert har vi kunne lese innlegg og kommentarar på bl.a. facebook og instagram med sterke synspunkt, der det vert vist til enkeltpersonar i vårt lokalsamfunn. Å oppleve at eit barn ikkje har det godt set kjenslene i sving, men eg håpar likevel at vi som vaksne kan vere gode førebilete. Det er viktig at vi tenkjer oss om før vi uttaler oss, anten det er på sosiale media eller rundt kjøkkenbordet heime med barna tilstades.

Alle barn i Eid, både på skulen og i samfunnet elles, skal føle seg trygge og ivaretekne til ei kvar tid. Dette ansvaret ligg på oss vaksne. Vi må arbeide saman for å oppnå dette; føresette, lærarar, leiing, politikarar og eidarar. Vi må alle bry oss, ta ansvar og vere gode førebilete for barna våre. På den måten skaper vi eit godt og trygt samfunn - for både små og store i Eid.