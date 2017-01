Styrket rettssikkerhet med meddomsrett

For KrF har dette vært et viktig rettssikkerhetsspørsmål som vi har jobbet med lenge. Vedtaket Stortinget nå vil fatte er historisk, og etterlengtet.

Innføring av meddomsrett i alle saker vil styrke rettssikkerheten. Lekdommerne vil fremdeles ha flertall som tidligere i juryen, men kjennelsen må nå begrunnes. I dag begrunner ikke juryen skyldspørsmålet og voteringen foregår anonymt. Begge forhold svekker den tiltaltes mulighet til kontradiksjon. Også for offer er det viktig å se begrunnelsen for beslutningen.

Vi vet også at flere av juryens avgjørelser settes til side av fagdommerne, noe som medfører at saken må behandles på ny – nettopp av en meddomsrett. Det viser at også i dag er meddomsrett garantien for forsvarlig saksbehandling i retten. Dagens dobbeltbehandling kan være en belastning for både fornærmede og tiltalte.

Det foreligger forskning som påpeker at jurymedlemmer opplever å bli overkjørt av andre jurymedlemmer. Det finnes derimot ikke grunnlag for å si at lekdommere føler seg overkjørt av fagdommere i en meddomsrett. I motsetning til ved juryordningen, gir meddomsrett lekdommerne mulighet til å påvirke fagdommernes tankegang og vurderinger. Lekdommernes stilling blir styrket ved meddomsrett. KrF er glad for at får et system som ivaretar både lekmannselementet og rettsikkerheten på en bedre måte enn i dag.

Av Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsmann i KrF