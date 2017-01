Kommunereformen vektlegger ikke symmetri ved sammenslåing av kommuner. Dette kommer klart frem når Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ikke ser ulemper ved å slå sammen Selje og Eid.

Eksempler på asymmetri. Om Bryggja velger å gå over til Selje/Eid og skolen fortsatt forblir nedlagt, må barna sendes til Stårheim eller Flatraket. Dersom mange foreldrene må pendle til Vågsøy på arbeid, reiser barn og foreldre i stikk motsatte retninger.

Hadde Bryggja vært en del av en sammenslått kommune av Vågsøy/Eid/Selje hadde foreldrene hatt mulighet til å velge skole for sine barn i samsvar med pendlerretning Måløy, Selje eller Eid. Dette hadde gjort hverdagen lettere. Det samme kan skje for folk på Flatraket. Her arbeider flere 10 talls personer i Vågsøy. Blir skolen lagt ned, blir nærmeste skole Selje eller Stårheim altså stikk motsatt reiserute for familien. Asymmetri vil kunne omfatte mange forhold i lokalsamfunnet.

Kommunereformen er laget for å spare penger, ikke øke utgiftene. For at kommuner skal kunne slå seg sammen må asymmetriske utfordringer ikke bli større ved kommunesammenslåing. Det er derfor det geografiske rom har betydning for valg av bosted og etablering av arbeidsplasser og lokalisering av servicetilbud. I kommunereformen vektlegges ikke dette prinsippet, noe som er ett hinder for flere kommuner. Det er derfor at Ørsta/Volda og Hareide/Ulstein, Oslo/Bærum sitter på gjerdet og venter på at Staten skal komme med et bedre tilbud enn det som i dag tilbys kommuner for å slå seg sammen.

Sammenslåing av to eller flere kommuner burde vektlegge å dempe politisk uro og misnøye. Når staten ikke tilbyr kommunen å tilrettelegge for et smidig overgang ved å benytte et særskilt lokalt regelverk som bidrar til sammenslåing, blir sammenslåing den sterkeste sin rett.

Etter min forståelse av effektivt samarbeid burde det i et godt forhandlingsklima derfor utformes prinsipper om at politisk kultur og samhandling skal vektlegges i en overgangsperiode, gjerne på 10 års varighet. Særlig ved valg av utvalg og ved valg av kommunestyre og ansettelse i kommunale lederstillinger.

Det er ikke bortkastet at partiene for eksempel forplikter seg til å sørge for at de tre første navnene på hver liste, representer den sammenslåtte kommunens demografi og geografi.

Et slikt manifest burde også ha i seg et politisk felleserklæring om når en skole skal kunne nedlegges og hvordan. Det kan som eksempel settes en minimum standard for mange elever det skal være på hvert trinn og eller at nedlegging av en skole skal ta minst fire år fra varslet vedtak til nedleggelse. Dette slik at skole kretsen selv gis en mulighet for å rette opp en tilfeldig skjev utvikling. Fødes det for lite barn er svaret gitt. Men alt henger sammen med alt, ingenting er statisk.

Det er ikke bedre å bli hjulpet, enn selv å ta et ansvar. Norge mangler i de fleste kommuner en politikk som tilrettelegger for å bygge/finansiere og omsette hus for familier med og eller med flere enn 4 – 5 barn. Dette er et område « Bygde-Norge» kan bli bedre på eller rettere bli best på.

I Europa særlig Italia og Tyskland hvor antall fødde barn er 1.5 pr. kvinne, tømmes først utkantene for folk og deretter mindre byer. For motvirke dette er det kommet frem forslag om at barnerike familier kan få deler av lån avdragsfrie, helt til det yngste barnet fyller 20 år. Etter denne tid kan boligen selges, eller kjøpes av en ny familie med mange barn, med relativt like gunstige forhold som første kjøper. Dette er en form for delingsøkonomi over generasjoner. Delingsøkonomi vil gripe om seg i flere sektorer.

Fremtidsforskere ser for seg samfunnet inndelt i ulike grader av delingsformet aktivitetsøkonomi. Dette slik at i den ene ende av dimensjonen ikke foreta seg noe, uten at det er en markedstilpassa prislapp knyttet til aktiviteten.

Jo lenger bort fra den ene enden av dimensjonen en beveger seg, kan aktivitetene utføres uten at markedet bestemmer prisen.

Robuste kommuner vil derfor legge vekt på å tilrettelegge ulike aktiviteter til reduserte kostnader som et konkurransefortrinn i forhold til større byer hvor all aktivitet, er markedstilpasset. En trenger ikke å eie en båt for å dra ut å fiske middag, en kan dele. I Oslo må en i dag betale 300 kroner for et kilo torsk.

Så hva har dette med kommunesammenslåing å gjøre. Den politikk som det politiske flertall bestemmer for sentrum er nødvendigvis ikke det som passer i den spredtbygde del av kommunen. Eid kommune har i forhandlinger med Selje skaffet seg en blanco fullmakt til å bestemme utviklingen i Selje delen av kommunen. Dette er et asymmetrisk forhandlingsresultat som er langt unna den samhandling som ideelt burde ha vært resultatet. Slik jeg oppfatter ordfører Osland i Selje, skyldes dette at Vågsøy forhandlerne var sure og ugreie. Jeg vil gratulere Eid med at en i forhandlinger med Selje, fikk til det Eid ikke kunne ha oppnådd med Gloppen, Stryn eller Vågsøy.

Rolv Petter Vetvik