Ingen tvang for Vågsøy

Det er feil. Det finst ikkje noko trugsmål om tvang for Vågsøy. Både Selje og Eid er heilt klare på at vi ynskjer Vågsøy med i ei ny kommune, men ikkje med tvang. Det same seier Fylkesmannen. Som ordførarar for Venstre og Krf vil vi gi klar beskjed både til Jan Tore Sanner og våre folk på Stortinget om at det ikkje må brukast tvang overfor Vågsøy. Sidan Krf og Venstre sit med nøkkelen til semje om ny kommunestruktur, vil det bli respektert.

Vågsøy står sjølvsagt fritt til å forhandle med Flora om kommunesamanslåing, men det må ikkje vere med trugsmål om tvang frå Selje/Eid som bakteppe. Vi håpar Kristin Maurstad kan vere med oss å oppklare denne misforståinga overfor politikarar og folk flest i Vågsøy.

Samtidig merkar vi oss med glede at stadig fleire i det offentlege ordskiftet tar til orde for å utvikle vidare det gode samarbeidet mellom Vågsøy, Eid og Selje. Frå vår side har vi heile vegen hatt ei open dør til Vågsøy. Vi har gjentekne gonger invitert Vågsøy til samtaler. Seinast gjennom ein heilt open invitasjon til ordførar Kristin Maurstad 18/1, der vi spurde kva som skal til frå Vågsøy si side før vi kan setje oss ned rundt same bord og snakke saman. Også denne invitasjonen vart diverre avvist, med tilvising til at Vågsøy har bestemt seg for å gå i retning Flora.

Eid-Selje vil vere ei ny kommune med snart 9 000 innbyggjarar - 9.500 innbyggjarar dersom Bryggja kjem med - som i høgste grad vil vere ein kystkommune. Vi har i den nye kommunen eit av verdas største linerederi som omset for nesten 1 milliard kroner og har over 400 tilsette. Vi vil vere vertskommune for verdas første skipstunnell, vere store på marin næring, leverandørindustri til fiskeri og oppdrett. "Gamle Eid” har og betydeleg næringsverksemd knytt til maritim verksemd, med bedrifter som West Mekan, Normatic, Øien Båt og NorMarine/Lefdal-gruppa.

Vi ynskjer i ein ny kommune å vere ein god og samarbeidsvillig aktør på kysten, som jobbar knallhardt med næringsutvikling og især potensialet i havrommet. No må vi snarast legge vekk alle trugsmål om tvang eller utestenging i den eine eller andre retning, og nærme oss kvarandre med respekt for det vi eigentleg vil.

Vi er og skal framleis vere gode naboar. Vi kan garantere at tvang overfor Vågsøy ikkje er aktuelt frå vår side.

Stein Robert Osdal, ordførar i Selje

Alfred Bjørlo, ordførar i Eid