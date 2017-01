Gode råmevilkår, ikkje frislepp og sentralisering

Før jul vart det lagt fram forslag til ny jordbruksmelding frå den blå-blå regjeringa. Det var ikkje overraskande for dei fleste at denne meldinga er sterkt prega av ein politikk som set frislepp og liberalisering av jordbrukspolitikken høgast. Omsynet til ein kostnadseffektiv produksjon skal vege tyngst. Dette er ein politikk som passar dårleg både for landet generelt, men særleg for oss her i Sogn og Fjordane og i andre marginale område der jordbruket krev stor arbeidsinnsats for å nytte ressursar som ligg ulendt til og dei klimatiske tilhøva gjer det utfordrande.

Jordbruket skal produsere god og trygg mat, men samstundes er jordbruket grunnlaget for busetting og arbeidsplassar i distrikta. Råvareproduksjonen vi har i heile landet er første ledd i ei lang verdikjede. Jordbruket utgjer basisen for til dømes næringsmiddelindustri og små foredlingsbedrifter, næringar som leverer tenester til landbruket som elektrikarar, transport og rekneskapskontor og butikkar som sel produkta. Det legg og grunnlaget for norsk reiseliv som lever av å skape opplevingar i eit velhaldt kulturlandskap og som marknadsfører seg ved å tilby lokale matprodukt av høg kvalitet. Jordbrukspolitikken betyr mykje for langt meir enn den einskilde produsent.

Jordbruksmeldinga varslar ei lang rekkje grep som vil sentralisere norsk matproduksjon. Det vert sagt at norsk jordbruk skal verte meir konkurransedyktig gjennom å verte meir effektivt. Meir skal produserast til ein lågare pris. Vi leverer allereie i dag mat i verdsklasse og det vert haldt fram at vi har eit jordbruk med lågt smittepress og lite antibiotikabruk. Vi har eit jordbruk som er til stades i heile landet og der det dei siste åra har vokse fram eit mylder av småskalaprodusentar som leverer attraktive kvalitetsprodukt. Grunnlaget for dette er eit jordbruk som produserer mjølk, kjøt, frukt og bær der ressursane finnast.

Det er ikkje lettvint å drive matproduksjon i Sogn og Fjordane. Det vert aldri «rasjonelt» i økonomisk forstand om det er mest mogleg til lågast pris ein skal ha. Men vi har bønder som gjer dette fordi dei meiner det er viktig og riktig å nytte ressursane våre i fylket til å produsere mat.

Senterpartiet meiner at det er riktig at vi nyttar norske ressursar i størst mogleg grad til å produsere god og trygg mat til forbrukarane. Då treng vi ordningar som stimulerer til at det framleis vert gjort og som ikkje riv vekk grunnlaget for å nytte gode grasressursar for å produsere kjøt og mjølk og gunstig klima for å produsere frukt og bær. Vi treng at det framleis skal svare seg å produsere eple i dei bratte bakkane, å sende sauer og kyr ut på beite og at det er berekraftig å investere i nye driftsbygningar.

Vi skal arbeide hardt for at jordbruk framleis skal vere ei næring som ungdom tør å satse framtida si på, også her i Sogn og Fjordane og vi ynskjer ein jordbrukspolitikk som tek omsyn til at Noreg ikkje er flatt og solfylt og at norsk matproduksjon treng alle bønder, enten dei er store eller små.