Svar til seljeordføraren

Den politiske ledelse i Eid og Selje har inngått en intensjonsavtale der en fordeler kommunesenter til Eid og et kommunalt kontor for næringsutvikling til Selje.

All andre spørsmål skal behandles senere. Vågsøy er en viktig part i et Nordfjordsamarbeidet om helse, næringslivaktivitet, havnepolitikk. Mindre kjent er at det også et fornuftig samarbeid mellom begge videregående skoler i Eid og Måløy, der vekten er lagt på supplerende skoletilbud uten fokus på konkurrerende tilbud. Dette tjener først og fremst elevene i Nordfjord, slik målet med skolen er.

Det er alle de fellestilbud en har på tvers av kommunegrensene i Nordfjord som den politiske ledelse i Selje og Eid har satt på spill, dette dersom denne prosessen ender med at Vågsøy velger å slå seg sammen med andre. Jeg tror ikke at Selje tjener noe på at alle budsjetter for fellestiltak kuttes med 40% fordi Vågsøy ikke er med. På havnebudsjettet blir det 0 tilbake til Selje og Eid. En slik budsjettkutt vil føre til innstramming og rasjonalisering, der Eid vil være den mest attraktive delen for fagfolk innen offentlig virksomhet spesielt helse og skole. Fra Selje til Eid er det nærmere 100 kilometer, der halvparten av veien er under normalstandard for veier. Det er få kommuner i Norge hvor 30 % innbyggerne har lengre avstand til kommunesenter. Jeg kjenner bare til Koutokeino kommune, men de har langt bedre veier, der 110 kilometer går unna på en time og ikke over 2 timer som fra Selje til Eid.

Den politiske ledelse i Selje og Eid opptrer som elefanter i glasshus, dersom en tror at Vågsøy vil slutte seg til en intensjonsavtale som har elementer det ikke kan forhandles om. På den annen side er det nettopp den måten avtalen er satt opp på, som umuliggjør at Vågsøy kan tvinges med. Dette fordi et slikt vedtak er brudd på Forvaltningsloven.

Jeg er enig med ordføreren i at næringslivet i Selje er rikt og spennende, det er bare det at alle andre forhold som gjelder kommunale tjenester og privat service er svakt utbygd og at folketallet som helhet er for lite for at dette kan endres de neste 100 år. Geografi og demografi er vanskelig, særlig når Måløy er mindre enn 40 kilometer fra Selje og stort sett kan dekke det samme tilbud som Eid har.

Legger en servicetilbudet 100 kilometer unna, er det kanskje de svakeste brukerne dette går utover. Å slå sammen to kommuner uten felles grenser, er Nordisk rekord i molbopolitikk. Ordføreren og den politiske ledelse lager god politisk underholdning, satt opp for å peke nese til politisk realisme. Sammenslåing av Eid og Selje er toppunderholdning for alle utenfor, og selvsagt også på Eid rådhus, men tragikomisk for de fleste i Selje. Hvem sitter igjen med svarteper – ikke innbyggerne på Eid.