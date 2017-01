- Ei gunstig tid for næringsutvikling

- 2016 var eit svært godt år for Sogn og Fjordane på fleire måtar, og eg trur den positive trenden vil halde fram også i tida framover, seier stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane Sveinung Rotevatn.

Imponert over bedriftene



- I fjor hadde fylket den største prosentvise folketalsveksten på Vestlandet og den lågaste arbeidsløysa i landet. Nyskapingstakta i næringslivet er høg, og i 2016 gjekk Innovasjon Norge inn med rekordstor støtte til næringslivet, på heile 125 millionar kroner. Sogn og Fjordane har ein unik sjanse til vekst og utvikling i den tida vi er på full fart inn i, der vi skal over frå oljesmurt økonomi til grønt og variert næringsliv, seier Rotevatn.

Han er imponert over innovasjonsevnen og endringsviljen mange bedrifter i fylket viser.

- Dei siste månadene har eg mellom anna besøkt Multi Maritime i Førde, den bedrifta i landet som er desidert best på grøn teknologi på skip. Eg har også møtt viktige teknologibedrifter som Enivest og Enoro, samt nyare og lovande bedrifter som Tibber, Falkeblikk og Rocketfarm. Alle desse jobbar innanfor framtidsretta næringar med stort potensiale, og er ikkje åleine om dette i fylket.

- Oljeøkonomien sentraliserande



Stortingsrepresentanten frå Venstre meiner at distriktsfylke som Sogn og Fjordane har gode føresetnader for å lykkast med det grøne skiftet i næringslivet.

- Oljeøkonomien er svært sentraliserande. Oljenæringa er eigd av store multinasjonale selskap og dei aller fleste oljearbeidsplassane i landet har kome i store byar som Oslo, Stavanger og Bergen. Dei nye norske arbeidsplassane, anten det er innan fornybarnæringa, IKT eller reiseliv, vil ha minst like gode vekstvilkår i Florø, Sogndal eller Måløy.

- Verdsmeistrar i innovasjon



Sveinung Rotevatn meiner at Venstre har jobba fram mange gode saker i Stortinget for næringslivet både i fylket og landet elles dei siste åra.

- Vi har i lag med regjeringa gjort endringar i skattesystemet for å fremje investering og utvikling i bedrifter. Vi har fått gjennomslag for å starte arbeidet med ei ordning som skal sikre skattefrådrag for å investere i nystarta bedrifter. I forhandlingane om statsbudsjettet fekk vi også på plass 45 millionar meir til breibandsutbygging og 200 millionar meir i regionale utviklingsmidlar. Dette er midlar som er viktige for næringslivet i fylket. I tillegg har vi fått på plass mange gode ordningar som skal gjere det lønsamt for næringslivet å velje klimasmarte løysingar, og vi satsar rekordmykje på forsking og utvikling.

Stortingsrepresentanten er likevel klar på at det er mange utfordringar å ta tak i framover.

- Vi må halde fram med å styrke Innovasjon Norge, auke skattefordelane til forsking og utvikling i bedriftene, redusere skjemaveldet og styrke trygdeordningane og rettane for sjølvstendig næringsdrivande.

- Venstre vil at Norge skal bli verdsmeistrar i innovasjon, og eg håpar og trur at vi berre har sett starten på den nye tida for næringslivet og gründerane i Sogn og Fjordane.