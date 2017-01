Ap - regjeringens nyttige idioter

I desember gikk fristen ut for å melde inn hvilke fylker som ville slå seg sammen. Regionreformen har så langt resultert i sammenslåing mellom trøndelagsfylkene, agderfylkene og muligens Sogn og Fjordane og Hordaland. I tillegg har flere andre fylker vært positive til sammenslåing, men naboen(e) har sagt nei. Arbeiderpartiet har i fylke etter fylke vært positive, og sågar vært sterke pådrivere for fylkessammenslåing. I realiteten opptrer Arbeiderpartiet som regjeringens nyttige idioter for å svekke fylkeskommunen som folkevalgt nivå.

Høyre og Fremskrittspartiet har begge programfestet at de ønsker å nedlegge fylkeskommunen. Det fikk de ikke flertall for, derfor valgte de en midlertidig løsning, med god hjelp av Arbeiderpartiet. Store regioner vil i realiteten være dødfødt før de er i gang. All erfaring viser at jo større avstanden er mellom vanlige folk og politikerne, jo mindre er tilliten til de folkevalgte. Hvorfor skal en mann fra Vadsø ha tillit til at en Høyre-politiker fra Brønnøysund skal snakke hans sak?

Regionreformen er som kommunereformen, en sentraliseringsreform, skapt med den hensikt å gi mer makt til færre folk og sentralisere tjenester.

Et av hovedargumentene for reformen, var at fylkene skulle få nye oppgaver som de var for små til å håndtere i dag. De har uteblitt. Hadde regjeringen virkelig ønsket å gi flere tunge oppgaver til regionene, hadde de kommet med dem allerede i stortingsmeldinga tidligere i fjor. Det gjorde de ikke, og de kommer heller ikke til å gjøre det senere. Det er akkurat samme narrespilloppskriften som følges her, og med Arbeiderpartiet på lasset som blinde geiter, akkurat som i kommunereformen.

I likhet med kommunereformen, skal dette foregå i raskest mulig tempo og minst mulig offentlig debatt. I Nord Trøndelag motsatte man seg folkeavstemning, selv etter et bredt folkelig og politisk krav. I Akershus, Buskerud og Østfold foregikk alt bak lukkede dører. At innbyggerne ikke skal få si sitt, er et regelrett hån mot folkestyret. At Arbeiderpartiet er med på dette, minner oss bare om at Ap også vil sentralisere Norges myndighet til EU.

En fersk meningsmåling utført av Klassekampen viser at 57% av Norges befolkning ikke ønsker fylkessammenslåing. Større regioner vil kun gi flere heltidspolitikere, fjernt fra folk. Senterungdommen ønsker reelt folkestyre, ikke elitestyre.