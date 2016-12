Nyttårstankar

Politikarane manipulerar oss. Handelsstanden manipulerar oss. Massemedia manipulerar oss.

Og vi let dei berre ture fram, kjenner oss makteslause og let oss plyndre.

No ser vi i media at Putin har fått skulda for at Clinton tapte valet. Russiske «hackarar» manipulerte det idiotsikre systemet som USA har vore trygge på ikkje let seg manipulere av utanforståande. Om det no likevel skulle ha skjedd, så er det vel ikkje så trygt med sikringa av kjernevåpenarsenalet i USA heller? Kan «hackarer» utløyse eit kjernefysisk inferno som betyr slutten for vår sivilisasjon?

Fredsprisvinnaren Obama etterlet seg eit verdsbilete som set fredsprisen i eit merkeleg lys. Midt-Austen, Syria/Irak, tilhøvet til Russland... Dei som veddar på at vi får eit fredeleg 2017 har dårlege odds.

Så kan ein lure på: Er vårt eige Stortingsval i fare for å bli «hacka»? Kan utanforståande sitte med dataen sin og endre på stemmegjevinga? Var det ikkje betre å nytte vanlege røystesetlar og oppteljingsmåte - sjølv om vi måtte vente litt lenger på valresultatet? Treng vi å få resultatet same kveld som vallokala stenger?

Stendig yngre «nerdar» driv og klatrar i «Kunnskapens Tre», og våre politikarar står i skammekråa og innbiller seg at dei sit med makta. Er tida komen til å ta eit steg tilbake og få att kontrollen? Eller er vi så fanga av vårt eige spel at det ikkje let seg gjere?