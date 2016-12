I adventstida har eg vore så heldig å få vere med born og ungdom i Eid på store feiringar og markeringar: Opninga av den nye Eidahallen med alle elevane på Nordfjordeid barneskule, juleshow i Operahuset med alle elevane i 9. trinn på Eid ungdomsskule, og

juleavslutning for Eid vidaregåande skule siste skuledag før jul.

Å sjå og møte born og ungdom på Eid slik gjev meg håp for framtida. Vi har born og ungdom som løftar kvarandre. Med sjølvtillit, samhald og glede over livet. Som er «vi» og står saman på tvers av kjønn og kvar dei kjem frå. Born og ungdom som syner i praksis korleis sang, dans, musikk og idrett kan løfte kvar enkelt av oss. Kvifor å satse på kultur slik Eid har gjort ikkje er for "eliten", men for folk flest.

2016 har vore eit år der Eid har blitt omforma «fysisk» meir enn på lenge. Opninga av AMFI Nordfjord, Sagaparken, Hogaåsen, vegutbygginga i Mogrenda, utbygginga av Lefdal gruve og mange andre prosjekt vitnar om ei kommune i vekst - der kommune og næringsliv spelar på lag.

I ei slik vekst-tid for Eid er det viktig å hugse at det er dei «indre kvalitetane» som skaper eit godt samfunn. Vi må hjelpe kvarandre til å vere eit lokalsamfunn der folk blir sett og tatt vare på. Ein stad det er godt å vekse opp, godt å bu og godt å bli gammal - uansett kven du er eller kva bakgrunn du har.

Eida-samfunnet har desse indre kvalitetane. Vi har ei uvanleg sterk dugnadsånd, ein «tillits-bank» i samfunnet der folk stoler på kvarandre og stiller opp. Det gir meg håp for framtida. Å ta vare på dei - i ei omskifteleg og for tida utrygg verd - det er vår jobb nr 1.

2017 blir eit år der Eid held fram den rivande utviklinga vi er inne i. Mykje spennande vil skje. Det viktigaste for min del som ordførar er likevel lett å peike på: I april opnar nye Hogatunet omsorgssenter - med 40 flunkande nye plassar for heildøgns omsorg.

Hogatunet er det største og viktigaste utbyggingsprosjektet på Eid i vår generasjon. Det handlar om ein verdig alderdom for dei som treng det mest. Samtidig vil vi legge om dei andre helse- og omsorgstenestene våre for å hjelpe endå fleire til å ha eit godt liv lengst mogleg i eigen heim.

Eid skal invitere til ein god oppvekst - men også til ein god alderdom. 2017 blir eit år der vi tek det meir på alvor enn nokon gong før.

Så mitt ynskje for jula er at vi også i 2017 hugsar å sjå kvarandre. Sjå at eit godt lokalsamfunn må vere for alle - å stille opp for dei som treng det. Vi må alle tenke som borna på Nordfjordeid skule sang på opninga av den nye Eidahallen: Det handlar ikkje om «dei og oss». Det handlar om «vi».

Hugs det i jula - i håpet si høgtid.

God jul!