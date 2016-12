Skal – skal ikkje?

Det nærmar seg finalerunden i kommunereforma i denne omgang. Kvar 4. innbyggjar i landet vårt vil få ein ny kommune i 2020. Fram til no har 83 kommunar blitt einige om å slå seg saman til 34 nye kommunar. Dette vil gje 379 kommunar i 2020. Det vil seie større endringar i kommunestrukturen på tre år med reform enn dei føregåande 50 åra. Totalt vil 146 kommunar fatte vedtak om at dei ønskjer kommunesamanslåing. Meir enn halvparten av Norges befolkning bur i desse kommunane.

Det er svært gledeleg å sjå at så mange kommunar har følgt Stortinget sitt ønske om større og meir robuste kommunar, og at regjeringa har lukkast med sitt arbeid. Dei kommunepolitikarane som har vist mot og vilje til å ta utfordringa fortener stor ros.

Det ligg mange gode verkemiddel i regjeringa sitt opplegg for kommunereforma. Kommunar som bestemmer seg for å slå seg saman, vil behalde basistilskotet og regionalpolitisk tilskot som i dag uavkorta i 15 år og med ei nedtrapping over 5 år. Det vil gje god tid til omstilling for desse kommunane. I tillegg får dei reformstøtte og omstillingsstøtte.

I det statsbudsjettet som vart vedteke 15. desember ligg det også forbetring av ordningane for dei kommunane som slår seg saman. Det gjeld auke i løyvingane til infrastrukturtiltak og det gjeld auke i skjønnsramma til kommunesektoren til infrastrukturtiltak i kommunar som skal slå seg saman. Stortinget ber også regjeringa om å vurdere å auke det nye regionsentertilskot som har som formål å bidra til å skape vekst i kommunar som har vedteke å slå seg saman.

Status i Sogn og Fjordane så langt er at det er fire kommunar i Sunnfjord som slår seg saman og Hornindal og Volda slår seg saman. Gaular, Naustdal, Jølster og Førde vil bli ei kommune med meir enn 20 000 innbyggjarar og den vil bli ein viktig motor i utviklinga i Sogn og Fjordane. Det vil styrke Sunnfjord og det vil styrke Sogn og Fjordane.

Hornindal og Volda blir også ei ny kommune. Ny stamveg gjennom Kviven har lagt grunnlaget for den samanslåinga. For Hornindal sin del vil dette mellom anna bety at fleire hundre innbyggarar på nordsida av Kvivstunnelen vil bruke dei kommunale tenestene på Grodås. Det vil vere med på å styrke det kommunale tenestetilbodet til Honndølene i framtida.

Dei siste dagane har det også kome fram at Eid og Selje ønskjer å slå deg saman. Det er spennande. Sjølv om desse kommunane ikkje har felles grense bør det vere mulig å få til dette dersom desse kommunane ønskjer det sjølve. Vågsøy kommune har også fått invitasjon til å vere med, men dei har takka nei. Vågsøy har også drøftingar med Flora og Bremanger, og kanskje kan det på sikt danne grunnlaget for ei sterk kommune på kysten av Sogn og Fjordane.

Eg skulle ønskje at fleire kommunar hadde teke steget for å finne seg ein framtidig partnar. Eit døme på dette er kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal. Det er sikkert mange grunnar til at kjemien ikkje stemmer heilt mellom kommunane i dette område, men denne saka er alt for viktig til at dette skal stenge for ei fornuftig, framtidsretta og sterk regionkommune på nordsida av Sognefjorden. Ei slik kommune vil kunne skape ny vekst og utvikling i denne delen av fylket vårt, og den vil kunne legge til rette for å vidareutvikle dei statlege funksjonane i Leikanger. Eg håpar at kommunepolitikarane i desse kommunane finn ein måte å få start på prosessen igjen på nyåret.