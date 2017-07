Dagny opna Malakoff Rockfestival 2017

I strålande sommarvêr opna Malakoff 2017 med konsertar på Amfiscena. Artisten Dagny var først ut. Det store publikumsframmøtet borgar godt for framhaldet. Seinare i kveld det klart for Dubioza Kollektiv og Turboneger. Her gir vi ein liten smake bit av konserten til den flotte artisten Dagny som varma festivalen sitt trufaste publikmu på ein fortreffeleg måte.

Det er berre å glede seg til framhaldet.