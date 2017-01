Den største søndagsturen

–Kom deg ut-dagen er ein lågterskeldag med stor L. Vi vil ha med oss alle ut denne dagen, frå dei som er vande til å vere ute i naturen til dei som ikkje har erfaring med friluftsliv i det heile, seier Ragna Flatla Haugland i Barnas Turlag i Eid. Her kan du lære mykje!

Smakebit på friluftslivet

Målet med dagen, som vert arrangert for 22. gong, er å gje flest mogeleg ein smakebit på kva ein kan finne på ute i naturen, i tillegg til å lære litt meir om friluftsliv.

–Vi hadde håpt å lage til ein dag med skileik og aking, men utan snø vart det utfordrande. I staden lagar vi til ulike aktivitetar på barmark på Plassen. Det vert mellom anna tur-quiz med trekning av flotte premiar, spikking av pølsepinnar, gratis pølser og pinnebrød til ungane, grilling, turbolotto, lesestund med turhistorier og anna kjekk uteleik. Dette er ting som dei aller fleste kan klare og meistre, fortel Ragna, og legg til at alle ungar som deltek på søndag får eit lite turaktivitetshefte.

Møtestad for nye turvener

Barnas Turlag stiller med frivillige som vil hjelpe til med aktivitetar, turquiz og å gje råd og tips.

–Vi håpar at Kom deg ut-dagen kan vere startskotet for eit aktiv turår. Har ein lyst til å treffe nye turvener, er dette rett dag å bli med på. Her vert det ein fin miks av turglade små og store, seier Ragna. Vi gir ut dei nye Turbotrimkorta for 2017 til alle medlemmane våre denne dagen. Nye medlem kan også hente seg eit kort. Vi oppmodar alle om å ta med turkopp, sitteunderlag og gjerne ein spikkekniv.