Imponerande juleshow

− Eg er veldig imponert, mest mållaus, over kor flinke dokke er. Tenk å sette saman eit slikt program i løpet av så kort tid, sa Norunn Kjøsnes, rektor ved Eid Ungdomsskule, etter at niandeklassingane hadde underhalde dei frammøtte i nesten to fulle klokketimar.

Meir frå skuleavslutninga til niandeklassingane i avisa fredag.