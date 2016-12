Fylte kyrkja til siste benkerad

Store og små musikkollegaer frå krinsen var sjølvskrivne deltakarar. Kjølsdalen skulemusikk fekk æra av å opne konserten. Deretter følgde Kjølsdalen barnekor, som var nytt innslag i den tradisjonsrike julekonserten. I tillegg til eige innslag hadde barnekoret også eit innslag saman med Vindfylla spelemannslag.

Rektor ved Kjølsdalen Montessoriskule, Thomas Hals, hadde i år som i fjor tatt med seg elevar frå skulen som imponerte ei fullsett kyrkje med. Også dei hadde eit fellesnummer saman med Vindfylla spelemannslag.

Stårheim songlag har vore fast innslag på julekonserten i Kjølsdalen kyrkje. I år hadde dirigent Olga Pavlova også invitert med seg strykarar frå Kulturskulen i Eid.

Kjølsdalen musikklag er både arrangør og siste programpost. Korpset har i år jubileum, som tidlegare i år vart markert med stor nittiårs jubileumsfest i samfunnshuset. Under julekonserten i Kjølsdalen kyrkje , og markerte dei jubileet med å spele eit nummer av Alf Rosenlund.

Torfinn Myklebust, konferansier under konserten, kunne fortelje at dette truleg var det første stykket Kjølsdalen musikklag spelte for 90 år sidan.