– Må ha kapital for å kome vidare

Eid industrihus har hatt ein prosess med Retail Eiendom AS, og Melheim opplyste i kommunestyremøtet torsdag om at det kjem ein rammesøknad til Eid kommune frå Retail i desse dagar.

Har kjøpt næringsareal

I avtalen med Retail ligg det ein klausul om at kjøpar kan trekkje seg dersom ikkje detaljhandel blir godtkjent.

– Detaljhandel er ein del av heile konseptet deira. Blir det ikkje det, kan vi risikere at heile kontrakten vert trekt, seier Melheim. Han fortel at utviklingsaktøren vil ha møte med dei politiske partia i Eid midt i mai, for å orientere om det som vert omtala som «masterplanen».

Eid Næringspark er sett av til industri, plasskrevjande service- og handelsverksemd og engroshandel

Framtidig næringsareal

Dagleg leiar i Eid industrihus, Svein Otto Melheim har også sendt innspel til ordføraren om at det må setjast i gang ein prosess med utvikling av framtidig næringsareal i Eid sentrum. Eid Industrihus ønskjer at ordføraren set i gang ein prosess med behovskartlegging når det gjeld utvikling av eksisterande -og etablering av nye næringsareal i og rundt Eid sentrum. Melheim meiner at det hastar. Det tek 4-5 år før ein klarer å utvikle noko og det vil kunne bli mangel på næringsareal på Nordfjordeid.

– Ser vi fram i tid, og med bakgrunn i den etterspørsel og utvikling som har vore dei siste åra, så får vi ei utfordring med å ha tidsnok tilrettelagde areal for etablering av næring og andre aktivitetar i og rundt sentrum, skriv Melheim mellom anna i innspel til ordføraren. Han seier til Fjordabladet at det kan vere aktuelt å vurdere flytting av aktivitet.