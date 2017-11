Trygt, godt og roleg

–Vi har to jenter frå før av, men dette er første gong eg er på God Start-avdelinga. Det første som slår meg er at det er så roleg og avslappande her, i tillegg til at det er veldig flinke folk som gjer opphaldet trygt og godt seier Åshild Lerpold som fekk ein gut på sentralsjukehuset i Førde natt til søndag, og som var klar til heimreise etter tre dagar på avdelinga på Nordfjord sjukehus.

– Under svangerskaps- og ultralydkontrollane blir fortalt om tilbodet. Hovudgrunnen til at eg valde å nytte meg av tilbodet har samanheng med at ei venninne på det sterkaste tilrådde meg å ta nokre dagar i fred og ro på God Start. Det har absolutt svart til forventningane, sa Åshild då Fjordabladet fekk treffe henne rett før heimreise.