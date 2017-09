Smørdal og Rasmussen

Det vil seie at i om lag halvanna hundreår har det så godt som samanhengande vore bakeri her – og det held fram. Dagens bakar i lokala, Leon Knapskog, seier at historia i huset er viktig for han. Minibakeriet kunne like gjerne – og med meir komfortable arbeidsvilkår – ha vore i kva som helst slags lokale, men han og dei andre ungdommane i verksemda likar det slik som det er.

Det var A.M. Ånning som starta opp her i 1864 og heldt fram til han selde bakeriet vidare til Hjalmar Rasmussen i 1911. Ved sida av bakeriet dreiv Rasmussen og kona Anna servering og overnatting. Hotellet var det mest ho som hadde ansvaret for; det var kjent både som Rasmussen Hotell og Hotell Central. Jacob Aaland omtaler det slik: «Et godt og billigt oppholdssted. Fem min. gange fra dampskipskaien. Bakeri, konditori samt kafé».

Hjalmar og Anna fekk berre kort tid saman i etablissementet. Anna vart enkje, og gifte seg seinare med Anders Smørdal. Han budde i nabohuset, hadde utdanna seg som baker i Måløy og var tilsett i bakeriet alt i Hjalmar si tid. Han baka her heilt fram til avviklinga av firmaet saman med sønene til Anna frå frøste ekteskap, Reidar og Magnus – sistnemnde slutta riktignok litt tidlegare. Sonen til Reidar, Harald, fødd 1940, fortel at hans del av familien budde på Langeland, medan Magnus budde i huset i gata med sine. Harald minnest mangt frå oppveksten i ein bakarfamilie og fortel mellom anna om ei flott ny eltemaskin som kom frå Tyskland. Elektrikaren som installerte den var ikkje så nøye med bruksanvisninga, med det resultat at maskinen gjekk baklengs på det første forsøket. Elles hugsar han elting med handemakt i kar av tre, som seinare vart erstatta av metallkar. Eit av desse står i dag i hagen og er i bruk til dyrking av jordbær.

Under krigen rekvirerte tyskarane bakeriet ein eller to dagar i veka. Ein av dei tyske bakarene heldt kontakt i mange år etterpå med brev og postkort, så forholdet kan ikkje ha vore berre dårleg.

Vedfyring var det som gjaldt heilt fram til femtitalet, og det gjekk med 20 – 25 mål ved for året. Omen vart fyrt opp når bakarane kom på jobb i otta, og så steikte dei først det som trong mest varme, og så vidare meden temperaturen gjekk nedover. I 1952 lånte Reidar pengar til elektrisk omn. Den står enno bakeriet, men er ikkje i bruk lenger. Det var medan denne var nokså ny at underteikna i lag med mange andre altfor ofte let seg freiste inn i bakarbutikken med dei herleg krembollane…

Etter ei tid vart bakeriet overteke av Harald Torheim, som ga det namnet Sentrum Bakeri i 1988. No kom det ein periode med veksling mellom drift og opphald. Torheim gjekk bort etter nokre år og Lars Jepsen, «Den danske bakeren»,dreiv i åra 1994-98. I 2002 kom Ståle Moheim inn i biletet og han heldt det gåande heilt fram til 2015 - i byrjinga berre eit par dagar i veka men etter kvart på full tid. Han brukte ikkje butikken, men hadde sal direkte frå bakeriet. Moheim sette inn ny og større elektrisk ovn, som stadig er i bruk. Det var Moheim som introduserte nemninga minibakeri. Dagens Minibakeriet flytta inn kort tid etter at han slutta.

Over 150 altså, og skal vi tippe at A.M. Ånning hadde gjort store auge om han kunne sett kva det er blitt til?