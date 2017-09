M. Andersen bakeri

Ein annan rekord hadde Andersen bakeri likevel, det var det siste bakeriet på Vestlandet som bakte i vedovn. Og det gjorde dei i meir enn 75 år. Kor mykje meir er ikkje helt klart, for kor tidleg «Bakar-Anje» starta er det visst ingen som veit lenger. Ho tok i si tid over etter mannen sin, bakarmeister Monsen, og dreiv dessutan ein landhandel. Anje, som truleg var døypt Anne, var tanta til «Hundeide-bakaren» Martin Andersen (1870-1957) og han overtok etter henne i 1901. Sønene hans, Alf og Mikal gav seg i 1976, og det var i desse 75 åra at bakeriet var ei Andersen-bedrift. Dotter til Mikal, Marit, som bur i huset i dag, fortel at det i hennar barndom vart sagt at Anje gjekk igjen i bakeriet – spesielt i jula (!).

I den første tida gjekk bakinga føre seg i eit lite hus som stod der Faleide-huset står i dag (Fotograf Eide). Då det kom ein tomt for sal på sjøsida av Eidsgata og litt lenger sør, kjøpte Martin den av Boalth og bygde stort hus der det etter kvart vart plass til både butikk, kafé og to familiar. Bakeriet heldt til i eit lite hus, som står litt tilbake frå gata. Det hadde tidlegare stått på Nes, og det vart forsynt med nymura bakarovn. Sønene Alf (1907-1993) og Mikal (1909-2002) voks opp i ei verd av brød og kaker og det var naturleg for begge å halde fram i faren sine fotspor. Dei var begge i tjueårsalderen då dei gjekk inn i produksjonen, og i 1950 overtok dei. Heldige som dei var, fann dei begge koner, Matha og Åsta, som både kunne og ville styre med butikken og kafeen. Søstra til Alf og Mikal, Agnes, stod òg bak disken i mange år. Kafeen, som var ein del av butikken, hadde fire bord, og kvar er det vel betre å nyte kaffi og kaker enn i eit rom angande av bakst av alle slag? Underteinka hugsar nokre halvfine langebrød… Peder Oos skreiv om bakeriet i 1993, og han mintest «bløtkakene og dei runde plettane – og ikkje å forgløyme wienerbrøda». Han støtta òg Mikal i hans utsegn om at brød blir best når dei er steikte i vedovn. Plettane, som var lette som luft og bestod av to lag med vaniljekrem imellom var laga av same deigen som den vidkjende Andersen-kaka. Denne kan ein framleis nyte på Toppen kafé, som fekk oppskrifta av Mikal.

I 1928 bygde dei nytt og større bakeri lenger bak i hagen. Ny ovn vart også bygd, men den er ikkje lenger å sjå på grunn av endringar som er gjort seinare. Ei vispemaskin finst framleis, og det vart innkjøpt eltemaskin òg, sjølv om alt arbeidet lenge vart gjort for hand. I boka Det norske næringsliv, som kom ut i 1953, står dette om Andersens bakeri: « Alt i brødvarer, husholdningsbrød av alle vanlige sorter, tebrød, wienerbrød og finere kaker. Bakeri 50 m2, butikk 48 m2. Omfatter også sjokolade, konfekt, brus samt frukt og tobakk. To svenner, to butikkdamer. Prod. Pr. år ca. 40.000 brød, 175.000 st.k tebrød, kaker etc».

Det går nesten ikkje an å skrive om brødrene Andersen utan å nemne den andre viktige delen av livet deira, musikken. Alf på piano og Mikal på fele og bratsj var uoppslitelege som duo, medlemmer i Eids Orkester og instruktørar i Eid Guttemusikk, seinare Nordfjordeid Skulemusikkorps. For arbeidet sitt for musikklivet i Eid kommune fekk Alf og Mikal Kongens fortjenestemedalje i sølv i 1978 og kommunen sin kulturpris i 1987.