Alsaker Bakeri

Så tidleg som ein gong på 1870-talet starta bakarmeister Wilhelm Johannessen bakeri på tomta der Nord Frisør held til i dag. Han var gift med Oline Alsaker, kjend som «Bakar-Oline». Willmann, som var den som etter kvart skulle kome til å bli den overtok etter Johannessen, var son av Kristianne, søster til Oline. Ho var gift med ein sogning og budde i Bergen. Etter å ha sett åtte barn til verda, skilde ho seg frå mannen sin, og ho vart nøydd til å spre den store barneflokken. Den yngste, Willmann, kom til Alsaker og i heimen til Oline og Wilhelm Johannessen. Resten av barneflokken kom ofte på besøk til Eid.

Willmann voks altså opp som «bakarson» og i 1909 var han klar til å ta over som sjef. Han gifte seg med Ragnhild Aasvejen, dotter til redaktøren i Fjordabladet, og dei fekk fire døtre. Kiss var den som stod i butikken i alle år, og det er nok framleis mange som hugsar henne. Den andre av jentene som vart buande på Eid, var Gunvor. Ho gifte seg med Dagfinn Aasebø og flytta berre nokre meter lenger nord i gata. Dei andre to reiste frå bygda; Synnøve «Lillemor» til Stavanger og Haldis til Oslo.

Alt i Johannessen si tid var Edvard Sørland komen inn i bedrifta som lærling, og han vart verande der i over femti år. Nevøen hans, Kåre Sørland, fortel om onkelen at han var kjend for sitt gode humør og at han laga så «eineståande gode wienerbrød».

Ein vindstille sommardag i 1934 tok det fyr i bakeriet og både det og huset brann ned. Mykje folk hjelpte til med å bere vatn frå pumpa skrått over gata, og dei lukkast med å hindre at brannen spreidde seg til andre hus. Etter dette tok det fleire år før livet var normalisert igjen. Bakeriet var det første som vart bygt på nytt, for det viktigaste var å halde verksemda i gang. Det og det nye bustadhuset vart samanbundne med ein overgang i andre høgda. I tida fram til nytt hus stod ferdig i 1940, budde familien truleg dels i Martestova og dels hos søstera til Willmann, Camilla, som budde på Stårheim. I dag er det solstudio i bakeriet og frisør og kontor i huset. Ingen ting minner i dag om åra då Alsaker-familien levde og arbeidde der.

Martestova står framleis. Den var i si tid ein del av eigedomen til Willmann. Han heldt mykje til der, særleg om somrane etter at kona hans gjekk bort i 1937. Bak Martestova var det ein stor hage. Synneve Aasebø, som er dotterdottera til Willmann, minnest hageselskap og mykje kos der i hennar barndom. Med fire oppveksande døtre i huset var det nok av deltakarar i alt som gjekk føre seg. Det skal òg nemnast at Willmann, tilliks med bakarkollegaene Mikal og Alf Andersen, var ein ivrig amatørmusikar som både song i kor og spela bratsj og fele i Eids orkester.

Etter at Willmann gjekk bort i 1954 dreiv Jon Hundeide bakeriet i nokre år. Deretter kom Bjarne Ravnestad inn i biletet. Han hadde tidlegare drive bakeri fleire stader og flytta til Eid i 1964. Han dreiv saman med kona Olianne, og Kiss Alsaker heldt fram i butikken dei første åra. På slutten av sekstitalet bygde dei hus i Rådhusvegen og flytta både bakeri og bustad dit. I 1985 gjekk Bjarne Ravnestad bort, og punktum vart sett for bakeriet som hadde eksistert i over hundre år.