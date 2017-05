Skokjeda Mani med butikk i Amfi Nordfjord

Det seier Gro Gjerdevik, senterleiar på Amfi Nordfjord. Ho legg til at det har vore kontakt med fleire skokjeder men at Mani, som er ein norskeigd skokjede med hovudkontor i Haugesund, har stått øvst på ønskjelista.

– Vi er veldig glade for at vi no kan informere om at Mani opnar butikk i Amfi Nordfjord i løpet av august/september, seier senterleiaren.

Om Mani

På Mani si nettside, skomani.no, presenterer skokjeda seg sjølv som erfarne skofolk som veit kva som kjenneteiknar høg produktkvalitet.

– Vi er stolte av vårt opphav frå Vestlandet, og vi har vi stor kunnskap og lang erfaring med sko og butikkdrift. MANI vart etablert i 2010, og er ein landsdekkande norskeigd skokjede. Vi har per 19. januar 2017 25 butikkar, og over 200 tilsette.

Stort potensial

–Kvifor har Mani valt å starte den første skobutikken i Sogn og Fjordane på Nordfjordeid?

– For det første meiner Mani det er grunnlag for endå ein skobutikk på Nordfjordeid. For det andre at Nordfjordeid som handelssenter har eit stort og godt potensial for vekst. For det tredje meiner dei at dei kan bidra med noko positivt for senteret. Butikken dei opnar i Amfi Nordfjord vil vere på 230 rutemeter, og ligg sentralt midt i senteret, seier Gro Gjerdevik. Ho legg til at Mani allereie har tilsett butikksjef i butikken som opnar dørene på seinsommaren.

– Kva slags skokjede er Mani?

– Dame, herre, barn til alle anledningar og tilpassa vestlandsvêr. I tillegg har dei ein spennande miks av kjende merkevarer, seier Gro. Ho fortel at med tilveksten av skokjeda Mani vil det berre vere tre ledige butikklokale i Amfi Nordfjord.

– To av desse lokala ligg vi an til å få leigekontrakt på, utan at eg kan vere meir konkret om kva innhaldet skal vere, eller kven som ønskjer å leige. Når desse lokala blir tatt i bruk er senteret nær komplett, seier senterleiaren.

Kundeundersøking

–Ein ting er at dei som driv og eig kjøpesenteret er nøgde med utviklinga. Korleis er det med kundane, er dei nøgde med senteret slik det står fram i dag?

– Amfi Nordfjord har hatt ei flott utvikling. Det er både kundar, dei som driv butikk i senteret og eigarane nøgde med. For å svare direkte på spørsmålet ditt, så kan vi vise til ei nyleg gjennomført kundeundersøking. Her har vi fått både ris og ros. I undersøkinga har det kome fram ønskje om skobutikk. Ønskje om ein meir reindyrka klesbutikk for barn og ungdom – frå ni til 19 år. Ein del av butikkane i senteret dekkjer i dag dette segmentet, men det er nokre kundar som ønskjer eit breiare utval for den gruppa vi her snakkar om. Elles viser undersøkinga at ein del kunne tenkje seg butikkar med vareutval som Claes Ohlson/Biltema.

Komplett

–I utbyggingsplanen for kjøpesenteret var det lagt opp til to såkalla storhandelbutikkar, utanfor sjølve Amfi Nordfjord. Er det interesse for slike etableringar?

– Det er det. Det er stadig folk innom og ser og diskuterer etablering av denne type butikkar. Det som kjenneteiknar denne butikktypen er at dei ikkje ønskjer å ligge inne i eit senter, men i nærleiken. Alt ligg til rette for at vi kan få til noko også på dette området, seier Gro Gjerdevik. Ho legg til at utviklinga på Nordfjordeid, med Sagapark, Sagastad og mykje anna har gjort handelssenteret til ein komplett stad å reise til.

–Vi veit at handel avlar handel, og at dei handelssenter som lukkast har ei god utvikling. Med den infrastrukturen som no veks fram står Nordfjordeid godt rusta. Det er ikkje slik at alle i familien likar å shoppe. Difor er det særdeles viktig at vi har andre kjekke tilbod å by på, seier Gro Gjerdevik. Ho ser for seg at Nordfjordeid vil vere attraktivt å reise til for folk frå heile Sogn og Fjordane, delar av Sunnmøre og Ottadalen.

– Miniferie på Eid kan bli ein slager, seier ho.