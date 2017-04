Sluttar som frisør

–Det er med blanda kjensler at eg legg Peppinos frisør på is. Men eg må stoppe det no på grunn av helsa, og bør ikkje halde på lenger. Klesbutikken blir også lagt ned, seier den erfarne frisøren. Siste arbeidsdag på salongen blir 31. juni.

– Etter det vert det ikkje klipt ein pannelugg, fortel ho. Juli månad skal ho bruke tida til å demontere og pakke ned frisørsalongen i Eidsgata.

Vurdert i tre år

– Dette er noko eg har vurdert i tre år no, og det er etter lang tid med slitasje i hender og skulder at eg no må tenke på helse mi. Bianca, som også er frisør i salongen, flyttar til Bergen etter juni. Det gjer det også naturleg å avslutte salongen då, seier ho.

Slitasje

Magnhild presiserer at ho elskar faget sitt. No er det 35 år sidan ho begynte på frisørlinja i Høyanger. Seinare fekk ho seg lærlingjobb hos Dagmar Midthjell frisørsalong, der ho også tok fagbrevet. Tre år etter det starta ho Peppinos i Moengården, saman med systra Bente Kristin og Anne Tove Thorsnes.

– Vi var unge og framandstormande frisørar med fagbrev, mimrar ho. I dag er ho og Anne Tove dei eldste frisørane i Eid, bygda som fram til no har hatt ni frisørsalongar.

– Gjennomsnittsalderen i faget er ikkje så høg, mellom anna på grunn av slitasje og eksem, seier Magnhild. Etter kvart flytta ho frisørsalongen til annekset til Yri Hotell, før ho for fem år sidan starta opp midt i Eidsgata.

Kvir seg

– Eg har ein stor og fast kundekrets, som er gull verdt. Mange av dei har følgd meg over tredve år. Dei og kvir eg meg til å fortelle dette til, at eg no sluttar. Men her er mange flinke frisørar på Eid som vil ta vare på dei, seier ho.

No brenn ho litt bruer, og flyttar etter kvart til Molde til sin kjære.

– Eg ser fram til å prøve ut eit nytt liv, og har fått meg ny jobb som ikkje er frisør. Men eg har familie på Eid og feriehus i Kjøs, så heilt avskoren frå Eid vert eg ikkje, fastslår Magnhild.

I familien hennar har det vore handelsfolk i generasjonar, og ho er opptatt av at Eidsgata skal vere ei levande handlegate.

– Sjølvsagt håper eg det kjem noko spennande i lokala etter meg, spennande nok til å få fleire til å opne opp i tome lokale, seier frisøren.